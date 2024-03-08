Краснодарский край – шестой в РФ по невыдаче жилья сиротам

В отчете Счетной палаты Краснодарский край находится в верхней части антирейтинга по количеству сирот, недополучивших жилье в 2023 году

Счетная палата РФ опубликовала список регионов, лидирующих по количеству детей-сирот, недополучивших жилье в 2023 году — об этом сообщает портал 93.RU.

Краснодарский край занимает шестое место в этом списке — здесь в 2023 году 6600 сирот не получили от государства положенное им жилье. Выше в этом антирейтинге — только Иркутская область (11 000), Кемеровская область (9100), Забайкальский край (6900), Омская и Свердловская области (по 6700).

В феврале 2023-го в Краснодарском крае в очереди на получение жилья стояли 9803 сироты. По итогам года администрация региона планировала выдать квартиры 1015 из них.

Всего в России, по данным Счетной палаты в начале 2023 года насчитывалось 195 тысяч сирот, ожидающих государственное жилье. В сопроводительной записке к этому отчету эксперты рекомендуют «внедрение других способов формирования специализированного жилого фонда для этих целей, поскольку только увеличение объемов финансирования не решит эту задачу». Среди таких способов они предлагают специальные сертификаты, строительство многоэтажек «для улучшения жилищных условий всех категорий граждан-очередников» и выдачу жилья в бессрочный найм.

Ранее в марте мы писали о том, что Краснодарский край занял первое место в стране по сделкам со вторичным жильем, о том, что реконструкция улицы Почтовый тракт в Краснодаре приостановлена из-за недостатка финансирования, и о том, что дело в отношении вице-мэра Краснодара, обвиняемого в присвоении бюджетных средств, было прекращено «из-за деятельного раскаяния» подсудимого.