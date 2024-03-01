Краснодарский край занял первое место в РФ по сделкам со вторичным жильем — Росреестр

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Росреестр составил рейтинг российских регионов по спросу на жилье

В 2023 году Краснодарский край занял второе место в рейтинге регионов РФ по спросу на жилье. Эти данные опубликованы на портале Росреестра.

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В прошлом году на Кубани было заключено 659,4 тыс. сделок по первичному и вторичному жилью, в Москве — 645,7 тыс., в Подмосковье — 749,2 тыс. Также топ-5 по итогам 2023 года попали Свердловская область (392 тыс.) и Санкт-Петербург (356,1 тыс.).

В период с 2018 года по 2022-й первое место по сделкам занимала Московская область, второе — Москва, а Краснодарский край — третье. 

В 2023 году Краснодарский край занял первое место по сделкам со вторичным жильем. В регионе их было совершено 335,5 тыс. На второй строчке оказалась Московская область (330,6 тыс.), на третьей — Москва (175 тыс.).

Краснодар в прошлом году занимал в этом рейтинге второе место (203,2 тыс.). На первом была Московская область (250,1 тыс.), а на третьем — Москва (132,6 тыс.).

Согласно статистике Росреестра, по итогам 2023 года в сделках с новостройками Краснодарский край расположился на третьей позиции (75,9 тыс.) — за год регион поднялся на одну строчку, вытеснив Санкт-Петербург. Лидером рейтинга стала Москва (166,4 тыс.).

Напомним, что в 2023 году Краснодарский край опередил Москву по недоступности недвижимости для местных жителей.

Как писали ранее Юга.ру, по данным аналитиков, цена за квадратный метр в новостройках Краснодара достигла 168 тыс. рублей.

Жилье Краснодар Недвижимость Рейтинги

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