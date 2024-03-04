Когда отремонтируют дорогу Почтовый тракт? Спросили у мэрии Краснодара
Мэрия Краснодара рассказала о ходе работ на улице Почтовый тракт от хутора Копанского до Западного обхода
Редакция Юга.ру обратилась в администрацию Краснодара с просьбой рассказать о реконструкции улицы Почтовый тракт. Мы спросили, на каком этапе находятся ремонтные работы дороги от хутора Копанского до Западного обхода и когда их должны завершить.
Власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края до 537 млрд рублей:
1 марта в администрации города нам рассказали следующее
«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, в 2022 году завершены работы по реконструкции участка дороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору Копанскому. Помимо этого, имеется разработанная проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция подъездной дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору Копанскому. Работы по улице Почтовый тракт запланированы в рамках реконструкции указанного объекта.
К строительно-монтажным работам планируется приступить после оформления земельно-правовой документации и при наличии необходимого финансирования».
Напомним, что в 2023 году специалисты отремонтировали 5 км улицы Почтовый тракт от хутора до подъезда к водозабору в станице Елизаветинской. Подробнее об этапах работ на участке читайте здесь.
Как писали ранее Юга.ру, контракт на строительство Почтового тракта исполняет ООО «Веста». Затраты на первый этап работ в 2021 году оценивали в 429 млн рублей. Источником финансирования называли облигационный займ. Ремонт всей дороги планировали завершить в 2022 году.