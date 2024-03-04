Когда отремонтируют дорогу Почтовый тракт? Спросили у мэрии Краснодара

Мэрия Краснодара рассказала о ходе работ на улице Почтовый тракт от хутора Копанского до Западного обхода

Редакция Юга.ру обратилась в администрацию Краснодара с просьбой рассказать о реконструкции улицы Почтовый тракт. Мы спросили, на каком этапе находятся ремонтные работы дороги от хутора Копанского до Западного обхода и когда их должны завершить.

Власти увеличили расходную часть бюджета Краснодарского края до 537 млрд рублей: На что направят деньги?

1 марта в администрации города нам рассказали следующее



«По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, в 2022 году завершены работы по реконструкции участка дороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору Копанскому. Помимо этого, имеется разработанная проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция подъездной дороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края к хутору Копанскому. Работы по улице Почтовый тракт запланированы в рамках реконструкции указанного объекта.



К строительно-монтажным работам планируется приступить после оформления земельно-правовой документации и при наличии необходимого финансирования».