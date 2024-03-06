Суд прекратил уголовное дело против бывшего вице-мэра Краснодара из-за «деятельного раскаяния»

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Краснодара прекратили в связи с раскаянием

На информацию обратил внимание «Ъ-Кубань». На сайте Первомайского районного суда Краснодара указано, что 12 февраля 2024 года уголовное дело в отношении Артема Аганова прекращено. Причина — деятельное раскаяние.

Напомним, бывшего вице-мэра обвиняли в преступлениях по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 1 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 159 УК РФ (посредничество во взяточничестве, присвоение бюджетных средств и мошенничество). Подробно об уголовном деле Юга.ру писали здесь.

По информации «Ъ-Кубань», в прокуратуре Краснодарского края не согласны с принятым судом решением и уже подготовили апелляционное представление. На сайте Первомайского суда также есть информация, что жалоба прокурора зарегистрирована 22 февраля 2024 года.