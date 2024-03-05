В Краснодаре отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского

«Работа с дверью для Янковского, 38 была самой сложной. Если кратко, то мы взялись менять металлическую бездушную примитивщину, ничего не зная о состоянии родной коробки, которую из-за железа мы увидели только в день установки деревянной. А там, конечно же, и утраты, и нарушенная геометрия, и последствия намоканий десятки лет», — поделились волонтеры фонда.



Также специалисты зачистили и покрасили верхнюю часть надкрылечника и постелили новую кровлю.



Позже волонтеры заменят порог, сделают кирпичный проем и приведут в порядок оставшуюся часть надкрылечника.