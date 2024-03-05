В Краснодаре отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского

Краснодарский край

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  • © Скриншот из сообщества ВКонтакте «Том Сойер Фест Краснодар»
    © Скриншот из сообщества ВКонтакте «Том Сойер Фест Краснодар»

Краснодарские волонтеры фонда «Том Сойер Фест» отреставрировали еще одну дверь в центре города

14 февраля фонд «Том Сойер Фест» отреставрировал дверь дома на улице Янковского, 38. Волонтеры воссоздали декор, подобрали старинные латунные ручки, цепочку, торцевые замки, привели в порядок коробку и восстановили изначальную форму фрамуги.

В поисках старинной красоты:

«Работа с дверью для Янковского, 38 была самой сложной. Если кратко, то мы взялись менять металлическую бездушную примитивщину, ничего не зная о состоянии родной коробки, которую из-за железа мы увидели только в день установки деревянной. А там, конечно же, и утраты, и нарушенная геометрия, и последствия намоканий десятки лет», — поделились волонтеры фонда. 

Также специалисты зачистили и покрасили верхнюю часть надкрылечника и постелили новую кровлю.

Позже волонтеры заменят порог, сделают кирпичный проем и приведут в порядок оставшуюся часть надкрылечника.

В доме на улице Янковского, 38, которая до революции называлась Пластуновской, проживал чиновник Макар Нарижный. По улице сохранилась плотная застройка, дворянские и купеческие дома и памятники культурного наследия.

Напомним, что деньги на восстановление двери дома на улице Янковского, 38 волонтеры начали собирать еще в мае 2023 года. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре волонтеры собирают средства на реставрацию лепнины дома Сологуба.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2023 года в краснодарском магазине обнаружили мозаику ХХ века.

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