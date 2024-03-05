В Краснодаре отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского
Краснодарские волонтеры фонда «Том Сойер Фест» отреставрировали еще одну дверь в центре города
14 февраля фонд «Том Сойер Фест» отреставрировал дверь дома на улице Янковского, 38. Волонтеры воссоздали декор, подобрали старинные латунные ручки, цепочку, торцевые замки, привели в порядок коробку и восстановили изначальную форму фрамуги.
В поисках старинной красоты:
«Работа с дверью для Янковского, 38 была самой сложной. Если кратко, то мы взялись менять металлическую бездушную примитивщину, ничего не зная о состоянии родной коробки, которую из-за железа мы увидели только в день установки деревянной. А там, конечно же, и утраты, и нарушенная геометрия, и последствия намоканий десятки лет», — поделились волонтеры фонда.
Также специалисты зачистили и покрасили верхнюю часть надкрылечника и постелили новую кровлю.
Позже волонтеры заменят порог, сделают кирпичный проем и приведут в порядок оставшуюся часть надкрылечника.
В доме на улице Янковского, 38, которая до революции называлась Пластуновской, проживал чиновник Макар Нарижный. По улице сохранилась плотная застройка, дворянские и купеческие дома и памятники культурного наследия.
Напомним, что деньги на восстановление двери дома на улице Янковского, 38 волонтеры начали собирать еще в мае 2023 года.