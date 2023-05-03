В Краснодаре волонтёры собирают деньги на восстановление двери дома на улице Янковского
У «Том Сойер Феста», организации, которая занимается восстановлением элементов архитектуры, появился благотворительный фонд
Сейчас добровольцы собирают деньги на восстановление двери дома на улице Янковского, 38. Средства нужны для оплаты работы столяра, покупку фурнитуры, петель и замка, а также замену кровли на кованном козырьке. На момент написания новости собрано 33 тыс. рублей из необходимых 185 тыс. рублей. Поддержать проект можно по ссылке.
В доме на улице Янковского, 38, которая до революции называлась Пластуновской, проживал чиновник Макар Нарижный. По улице сохранилась плотная застройка, дворянские и купеческие дома, памятники культурного наследия, поэтому туда часто заглядывают туристы. Волонтёров поддержал местный орган охраны, поэтому и стало возможным заняться реконструкцией старинной двери.
В 2022 году краснодарские активисты восстановили фасад дома Сологуба и историческую дверь в доме врачей Мееровичей. Юга.ру узнали о волонтёрских буднях.
Ране фонд Ильи Варламова отреставрировал в Краснодаре дверь в старинном особняке купца Цырульникова на улице Октябрьской, 163.