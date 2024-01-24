В Краснодаре волонтеры собирают деньги на реставрацию лепнины дома Сологуба

Работы по восстановлению здания ведутся с 2022 года. Уже успели обновить штукатурный фасад, отремонтировать подлинную деревянную дверь, заменить аварийные участки кровли на крыше и надкрылечнике, окрасить оконные рамы, обустроить новые ступени в технике терраццо.

Следующий этап — восстановление лепного декора фасада: маскароны и цветочные гирлянды над шестью окнами, пилястры на окнах, подоконные тяги. Для этого в Краснодар из Ростова-на-Дону приехала реставратор Марина Яблонская с напарницей.

По улице Коммунаров, 105 (бывшая Борзиковская в Екатеринодаре) в 20-х годах XX века жил известный архитектор-художник Леонид Сологуб. Об этом гласит памятная доска на здании. Подлинники его работ хранятся в Пушкинском музее изобразительных искусств в Москве. Здание не является объектом культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Подробнее о начале реставрации дома Юга.ру рассказывали в этой статье.

Чтобы купить материалы и оплатить работу специалистов «Том Сойер Фесту» нужно 204 тыс. рублей. 113 тыс уже удалось собрать. Поддержать проект можно здесь*.