В Краснодаре волонтеры собирают деньги на реставрацию лепнины дома Сологуба

Краснодарский край

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  • Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Краснодарский «Том Сойер Фест» ведет сбор средств на реставрацию лепнины дома Сологуба

Работы по восстановлению здания ведутся с 2022 года. Уже успели обновить штукатурный фасад, отремонтировать подлинную деревянную дверь, заменить аварийные участки кровли на крыше и надкрылечнике, окрасить оконные рамы, обустроить новые ступени в технике терраццо.

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Следующий этап — восстановление лепного декора фасада: маскароны и цветочные гирлянды над шестью окнами, пилястры на окнах, подоконные тяги. Для этого в Краснодар из Ростова-на-Дону приехала реставратор Марина Яблонская с напарницей.

По улице Коммунаров, 105 (бывшая Борзиковская в Екатеринодаре) в 20-х годах XX века жил известный архитектор-художник Леонид Сологуб. Об этом гласит памятная доска на здании. Подлинники его работ хранятся в Пушкинском музее изобразительных искусств в Москве. Здание не является объектом культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Подробнее о начале реставрации дома Юга.ру рассказывали в этой статье.  

Чтобы купить материалы и оплатить работу специалистов «Том Сойер Фесту» нужно 204 тыс. рублей. 113 тыс уже удалось собрать. Поддержать проект можно здесь*.

Как писали Юга.ру, в краснодарском магазине обнаружили мозаику ХХ века. Она представляет собой орнамент. На нем изображены дерево и сказочные птицы. В рисунке преобладают синий, красный и зеленый тона. Искусствовед и один из авторов проекта «Осколки прошлого. Монументальная мозаика Краснодара» Алексей Угольников рассказал Юга.ру подробности находки.

* Илья Варламов признан иноагентом.

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