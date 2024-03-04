В двух районах Краснодарского края обнаружили мертвых птиц и зайцев

Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что в сельскохозяйственных угодьях региона зафиксировали три случая падежа животных:

В министерстве сообщили, что по всем выявленным случаям на места происшествий вызвали сотрудников районных организаций охотников и рыболовов, специалистов ветеринарной службы и представителей правоохранительных органов. В территориальные отделы ОМВД подали заявления о совершении преступлений.





Напомним, недавно департамент ветеринарии Краснодарского края рассказал о ситуации с погибшими дикими голубями в Динском районе. Там обнаружили 2055 павших особей голубя вяхиря.