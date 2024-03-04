В двух районах Краснодарского края обнаружили мертвых птиц и зайцев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минприроды Краснодарского края зафиксировало массовую гибель птиц в сельскохозяйственных угодьях

Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что в сельскохозяйственных угодьях региона зафиксировали три случая падежа животных:

  • 27 февраля специалисты обнаружили 90 павших особей голубя вяхиря в Кореновском районе, в двух километрах западнее хутора Левченко;
  • 2 марта в Гулькевичском районе, в четырех километрах западнее поселка Комсомольского, выявили 145 павших особей птиц и 12 — зайца русака;
  • 4 марта в Платнировском сельском поселении Кореновского района в двух километрах западнее М4 «Дон» у реки Кирпили зафиксировали около тысячи павших птиц.

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В министерстве сообщили, что по всем выявленным случаям на места происшествий вызвали сотрудников районных организаций охотников и рыболовов, специалистов ветеринарной службы и представителей правоохранительных органов. В территориальные отделы ОМВД подали заявления о совершении преступлений.

Напомним, недавно департамент ветеринарии Краснодарского края рассказал о ситуации с погибшими дикими голубями в Динском районе. Там обнаружили 2055 павших особей голубя вяхиря.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае ввели регистрацию домашних животных.

Гулькевичский район Животные Кореновский район Охота птицы

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