Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае

Департамент ветеринарии Краснодарского края рассказал о ситуации с погибшими дикими голубями в Динском районе

27 февраля в Динском районе в трех километрах восточнее станицы Старомышастовской в лесу, прилегающем к руслу реки Кочеты, обнаружили 2055 погибших особей голубя вяхиря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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На место происшествия приехали сотрудники полиции и управления ветеринарии Динского района. По факту гибели птиц инспектор охотнадзора подал заявление в ОМВД для выявления причин смерти голубей и лиц, допустивших это.



Специалисты отобрали пробы павших вяхирей и направили их в лабораторию. Результаты исследований показали, что вирус гриппа птиц и болезнь Ньюкасла не выявлены. Ситуацию контролирует ветеринарная служба Кубани.

Вяхирь — вид птиц рода голубей более 40 сантиметров в длину и весом до 930 граммов.



Эта птица осторожная. В период размножения она прячется в листве деревьев и замолкает при появлении человека или крупного животного.



Вяхирь обитает в лесах, а кормится на полях семенами. Он является объектом спортивной охоты. Его численность сокращается из-за вырубки лесов и неумеренного отстрела.