Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта freepik.com

Департамент ветеринарии Краснодарского края рассказал о ситуации с погибшими дикими голубями в Динском районе

27 февраля в Динском районе в трех километрах восточнее станицы Старомышастовской в лесу, прилегающем к руслу реки Кочеты, обнаружили 2055 погибших особей голубя вяхиря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Читайте также:

На место происшествия приехали сотрудники полиции и управления ветеринарии Динского района. По факту гибели птиц инспектор охотнадзора подал заявление в ОМВД для выявления причин смерти голубей и лиц, допустивших это.

Специалисты отобрали пробы павших вяхирей и направили их в лабораторию. Результаты исследований показали, что вирус гриппа птиц и болезнь Ньюкасла не выявлены. 

Ситуацию контролирует ветеринарная служба Кубани.

Вяхирь — вид птиц рода голубей более 40 сантиметров в длину и весом до 930 граммов.

Эта птица осторожная. В период размножения она прячется в листве деревьев и замолкает при появлении человека или крупного животного.

Вяхирь обитает в лесах, а кормится на полях семенами. Он является объектом спортивной охоты. Его численность сокращается из-за вырубки лесов и неумеренного отстрела.

Напомним, что в январе 2024 года ученый заявил о «медузной катастрофе» в Азовском море.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае появится автомобиль скорой помощи для дельфинов.

Динской район Животные Медицина Экология

Новости

В Краснодаре на выходных пройдет «Точка маркет». В соцсетях разыгрывают сертификаты до 5 тыс. рублей
«Роскосмос» продаст два пансионата в Сочи и Туапсинском районе за 1 млрд рублей
Маньяки, призраки и путешествие в Арктику. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 29 февраля
Ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае
В Краснодаре в 2024 году планируют открыть мусорный полигон за 1,2 млрд рублей
Инвестор из Азербайджана вложит около 9 млрд рублей в санатории Железноводска

Лента новостей

Реклама на сайте