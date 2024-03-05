В Туапсинском районе проверят систему оповещения населения

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Администрация Туапсинского района предупредила жителей о проверке системы оповещения

На территории Туапсинского района 6 марта включат сирены. Об этом сообщают на сайте администрации. Время проверки системы оповещения населения: с 10:40 до 12:00.

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Напомним, о подобной проверке системы оповещения ранее сообщила мэрия Краснодара. Сирены также включат 6 марта.

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