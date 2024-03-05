В Туапсинском районе проверят систему оповещения населения
Администрация Туапсинского района предупредила жителей о проверке системы оповещения
На территории Туапсинского района 6 марта включат сирены. Об этом сообщают на сайте администрации. Время проверки системы оповещения населения: с 10:40 до 12:00.
Жителей Туапсинского района просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не покидать свои рабочие места.
Напомним, о подобной проверке системы оповещения ранее сообщила мэрия Краснодара. Сирены также включат 6 марта.
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