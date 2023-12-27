Прокуратура Туапсе выявила 60 мошенничеств с маткапиталом на 27 млн рублей

У граждан удерживали по 180 тыс. рублей «за предоставление услуг»

Проверка установила, что в 2021-2022 годах председатель кредитного потребительского кооператива в Туапсе заключал займы на строительство жилья для обналичивания и хищения бюджетных денег.

26 декабря сайт прокуратуры Краснодарского края сообщил , что Туапсинская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества при получении средств материнского капитала.

Когда маткапиталы поступали на счет потребительского кооператива, заемщики получали только часть денег, за исключением фиксированной суммы в 180 тыс. рублей. Эти средства удерживалась председателем кооператива за предоставление услуг.

При этом граждане получали заведомо нерентабельные земельные участки, которыми владел председатель кооператива в Псковской области.

Всего прокуратура выявила свыше 60 таких фактов на общую сумму более 27 млн рублей.

Она направила материалы проверки в следственный орган, по ним возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в крупном размере).