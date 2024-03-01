Стало известно, когда запустят трассу Джубга — Сочи

По его словам, в течение 2024 года должны определить окончательную трассировку и этапность проекта. Также он уточнил, что к концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.

«В общем буквально до конца года мы все посчитаем: деньги, сроки и количество. Но это будет масштабная стройка, мы точно видим, что должны работать от 30 тыс. до 50 тыс. строителей в разное время, и это должна быть мобилизация, там не менее 10 тоннелепроходческих щитов большого диаметра», — объяснил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству предоставить схему финансирования проекта строительства трассы Джубга — Сочи. По его словам, трасса Джубга — Сочи сократит время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в 4 раза, до 1,5 часов и позволит активно развиваться Черноморскому побережью.