Стало известно, когда запустят трассу Джубга — Сочи
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство трассы Джубга — Сочи планируют завершить к концу 2029 года
По его словам, в течение 2024 года должны определить окончательную трассировку и этапность проекта. Также он уточнил, что к концу 2027 года будет построен обход Адлера, а в 2028 году — обход Туапсе.
Читайте также:
«В общем буквально до конца года мы все посчитаем: деньги, сроки и количество. Но это будет масштабная стройка, мы точно видим, что должны работать от 30 тыс. до 50 тыс. строителей в разное время, и это должна быть мобилизация, там не менее 10 тоннелепроходческих щитов большого диаметра», — объяснил он.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил правительству предоставить схему финансирования проекта строительства трассы Джубга — Сочи. По его словам, трасса Джубга — Сочи сократит время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в 4 раза, до 1,5 часов и позволит активно развиваться Черноморскому побережью.
Как писали Юга.ру, строительство трассы Джубга — Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. В 2024 году «Автодор» планирует направить на возведение дороги 59 млрд рублей. До конца 2026-го вложат еще около 525 млрд рублей. Оставшуюся часть средств профинансируют до конца 2028 года.