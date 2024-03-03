В Краснодаре 6 марта проверят систему оповещения

Мэрия Краснодара предупреждает жителей о проверке системы оповещения

Администрация Краснодара сообщила, что 6 марта в городе проведут проверку системы оповещения населения. Электросирены запустят в 10:40, а в 10:43 в эфирах телеканалов и на радио пройдут трансляции специального сообщения.

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Звук сирен — предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Специальное сообщение можно увидеть на одном из 10-ти цифровых каналов телевидения 1-го мультиплекса («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия «Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ») или услышать в эфире «Радио России».