Где отметить 8 марта: собрали недорогие авиабилеты из аэропортов Сочи и Минеральных Вод

Россияне будут отдыхать с 8 по 10 марта. Юга.ру узнали, во сколько обойдется небольшое путешествие в честь Международного женского дня

В 2024 году 8 марта выпало на пятницу, так что, у работающих по графику 5/2 будет сразу три выходных дня. Юга.ру посмотрели, куда могут улететь жители юга страны на пару дней. Собрали цены на прямые рейсы из Сочи и Минеральных Вод.

Читайте также: Из Сочи запустят регулярные рейсы в Узбекистан

8 марта из Сочи можно улететь в Саратов, билет туда-обратно с возвращением 10 марта обойдется примерно в 11 тыс. рублей. Еще одно недорогое направление — Казань, билет туда-обратно с теми же датами стоит около 15 тыс. рублей. Примерно за те же деньги можно купить себе место в самолете туда и обратно в Санкт-Петербург. Полет в Москву обойдется чуть дороже — около 17 тыс. рублей. Для тех, кто взял выходной на 7 марта: из аэропорта Сочи 7 марта можно улететь в Минеральные Воды, чтобы погулять в курортных городах Ставрополья. Билет туда-обратно с возвращением в Сочи 10 марта обойдется в 12 тыс. рублей.

Читайте также: Из Волгограда в Сочи пустят прямые авиарейсы

Из аэропорта Минеральных Вод 8 марта можно улететь в Махачкалу. Билеты туда и обратно с возвращением 10 марта стоят около 6 тыс. рублей. Поездка в Москву или Уфу в те же даты обойдется примерно в 10 тыс. рублей. Чуть дороже стоит билет туда-обратно из Минвод в Санкт-Петербург — от 12 тыс. рублей. Слетать в Сочи можно за 15 тыс. рублей. Напомним, из Краснодара и Ростова-на-Дону в Минеральные Воды ежедневно ходят «Ласточки», конечная станция — Кисловодск. Актуальное расписание можно узнать на сайте РЖД. Добраться до аэропорта Сочи тоже можно на скоростной электричке, они ходят из Краснодара несколько раз в день.