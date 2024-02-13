Из Сочи запустят регулярные рейсы в Узбекистан
В феврале из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Фергану
Первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Сочи в Фергану запланирован на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.
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Из сочинского аэропорта самолеты будут отправляться по воскресеньям в 03:10 и прибывать в Фергану в 08:55. Время полета — 3 часа 45 минут.
Рейсы будут выполнять на самолетах Airbus A320. Борт рассчитан на 186 пассажирских мест.
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