Из Сочи запустят регулярные рейсы в Узбекистан

В феврале из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Фергану

Первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Сочи в Фергану запланирован на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.

Из сочинского аэропорта самолеты будут отправляться по воскресеньям в 03:10 и прибывать в Фергану в 08:55. Время полета — 3 часа 45 минут.

Рейсы будут выполнять на самолетах Airbus A320. Борт рассчитан на 186 пассажирских мест.