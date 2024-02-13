Из Сочи запустят регулярные рейсы в Узбекистан

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В феврале из аэропорта Сочи начнут летать самолеты в Фергану

Первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Сочи в Фергану запланирован на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани курорта.

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Из сочинского аэропорта самолеты будут отправляться по воскресеньям в 03:10 и прибывать в Фергану в 08:55. Время полета — 3 часа 45 минут.

Рейсы будут выполнять на самолетах Airbus A320. Борт рассчитан на 186 пассажирских мест.

Напомним, что в апреле 2024 года из Ставрополя запустят прямые рейсы в Турцию.

Как писали ранее Юга.ру, из Челябинской области и республики Коми в конце февраля запустят прямые рейсы в Сочи.

Авиация Аэропорты Сочи

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