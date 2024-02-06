Из Волгограда в Сочи пустят прямые авиарейсы
Авиакомпания «Победа» запустит прямые авиарейсы из Волгограда в Сочи с 1 июня
Как следует из информации на сайте компании, рейс DP-368 будет вылетать из аэропорта Волгограда в 15:45 и приземляться в Сочи в 18:10. Продолжительность полета составит 2 часа 25 минут.
Стоимость на первый рейс из Волгограда в Сочи начинается от 6119 рублей за билет без багажа. Билет с одним местом багажа до 10 килограммов и бесплатным выбором места обойдется в 7749 рублей. Максимальный тариф, включающий в себя 20 килограммов багажа и возможность возврата или замены даты вылета, обойдется в 10649 рублей.
Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи за 2023 год обслужил почти 14 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Самым популярным признан Стамбул — туда отправились более 380 тыс. пассажиров.