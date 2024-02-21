Из аэропорта Сочи возобновят полеты в казахстанский Актау

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С начала июня авиакомпания Scat запустит рейсы по маршруту Сочи — Актау

Полеты стартуют 4 июня и будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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Расписание:

  • во вторник — прилет в Сочи 15:00, вылет в Актау 16:00;
  • в пятницу — прилет в Сочи 15:25, вылет в Актау 16:30.

Продолжительность полета составит 1 час 40 минут.

Цена билета в одну сторону — от 8 863 рублей, а в обе — от 17 587 рублей.

Напомним, что с апреля 2024 года из Ставрополя запустят прямые рейсы в Турцию.

Как писали ранее Юга.ру, из Магнитогорска (Челябинская область) и Сыктывкара (республика Коми) стали дважды в неделю летать самолеты в Сочи.

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Из аэропорта Сочи возобновят полеты в казахстанский Актау
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