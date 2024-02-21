Из аэропорта Сочи возобновят полеты в казахстанский Актау
С начала июня авиакомпания Scat запустит рейсы по маршруту Сочи — Актау
Полеты стартуют 4 июня и будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
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Расписание:
- во вторник — прилет в Сочи 15:00, вылет в Актау 16:00;
- в пятницу — прилет в Сочи 15:25, вылет в Актау 16:30.
Продолжительность полета составит 1 час 40 минут.
Цена билета в одну сторону — от 8 863 рублей, а в обе — от 17 587 рублей.
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