Из аэропорта Сочи возобновят полеты в казахстанский Актау

С начала июня авиакомпания Scat запустит рейсы по маршруту Сочи — Актау

Полеты стартуют 4 июня и будут выполняться дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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Расписание: во вторник — прилет в Сочи 15:00, вылет в Актау 16:00;

в пятницу — прилет в Сочи 15:25, вылет в Актау 16:30. Продолжительность полета составит 1 час 40 минут.



Цена билета в одну сторону — от 8 863 рублей, а в обе — от 17 587 рублей.