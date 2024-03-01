В Сочи из пещеры нацпарка подняли 70 мешков мусора
Спелеологи нашли в пещере Сочинского нацпарка огромную свалку
При обследовании территории в четырех километрах от села Красная Воля специалисты обнаружили большое количество бытовых, строительных и органических отходов. Три недели спелеологи и инспекторы Сочинского нацпарка собирали и поднимали на поверхность мусор. За это время с природной территории вывезли 70 мешков.
Одновременно с этим инициировано расследование, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности за организацию стихийной свалки.
«К сожалению, этот случай не единственный. Государственные инспекторы постоянно выявляют залежи бытовых отходов, который весьма сложно вывозить с природной территории, учитывая удаленность от инфраструктуры и горный рельеф. Сотрудники национального парка последовательно расчищают все загрязнения, часто привлекаются к этой работе добровольцы, однако мусор появляется снова и снова», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Как писали Юга.ру, в Прикубанском округе Краснодара выявили две незаконные свалки. Первая из вновь обнаруженных мест скопления мусора находилась на огороженной территории между поселками Индустриальным и Победитель, в районе улицы Багратионовской.
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