В Сочи из пещеры нацпарка подняли 70 мешков мусора

При обследовании территории в четырех километрах от села Красная Воля специалисты обнаружили большое количество бытовых, строительных и органических отходов. Три недели спелеологи и инспекторы Сочинского нацпарка собирали и поднимали на поверхность мусор. За это время с природной территории вывезли 70 мешков.

Одновременно с этим инициировано расследование, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности за организацию стихийной свалки.