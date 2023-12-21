В Краснодаре выявили еще две незаконные свалки

Первая из вновь обнаруженных мест скопления мусора находилась на огороженной территории между поселками Индустриальным и Победитель, в районе улицы Багратионовской. Земля приобреталась под ведение крестьянско-фермерского хозяйства. Однако местные жители регулярно жаловались на доносящийся оттуда запах гари. Во время рейда сотрудники администрации Калининского сельского округа и земельного надзора Росреестра выявили залежи твёрдых бытовых отходов и строительного мусора.

Вторая свалка находилась в районе НСТ «Подсолнечник» в хуторе Октябрьском. Обнаружились горы ТКО и упаковок от изделий медицинского назначения. На участке можно устанавливать только объекты оптовой и розничной торговли. Однако там располагались две газозаправочные станции и мини-завод модульных конструкций по производству бетона и строительных смесей.

Собственников привлекут к административной ответственности.

Как писали Юга.ру, полигон ТБО в станице Староминской полностью исчерпал свою вместимость, его могут закрыть.