В станице Староминской могут закрыть полигон ТБО

В пресс-службе Южного Росприроднадзора сообщили, что полигон ТБО в станице Староминской исчерпал свою вместимость. Об этом также сообщили губернатору края Вениамину Кондратьеву и сотрудникам региональной прокуратуры.

Свалка принадлежит ООО «СтройДизайн». О том, что полигон исчерпал свои ресурсы, стало известно после плановой проверки. Маркшейдерские исследования специалисты провели в ноябре.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объекта», — добавили в Росприроднадзоре.