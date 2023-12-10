В станице Староминской могут закрыть полигон ТБО
Полигон ТБО в станице Староминской полностью исчерпал свою вместимость
В пресс-службе Южного Росприроднадзора сообщили, что полигон ТБО в станице Староминской исчерпал свою вместимость. Об этом также сообщили губернатору края Вениамину Кондратьеву и сотрудникам региональной прокуратуры.
Свалка принадлежит ООО «СтройДизайн». О том, что полигон исчерпал свои ресурсы, стало известно после плановой проверки. Маркшейдерские исследования специалисты провели в ноябре.
«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объекта», — добавили в Росприроднадзоре.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае не хватает мусорных полигонов. Об этом заявила глава Росприроднадзора РФ Светала Радионова.