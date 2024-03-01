Глава Адыгеи обсудил с вице-премьером РФ развитие туризма, спорта и образования в республике

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов и Дмитрий Чернышенко © Фото Алесея Гусева
    Мурат Кумпилов и Дмитрий Чернышенко © Фото Алесея Гусева

В Москве состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко

По словам вице-премьера РФ, туристическая отрасль в регионе уверенно развивается. Сейчас в Адыгее реализуют 1-й этап строительства всесезонного экокурорта «Лагонаки» с гостиницами на 690 номеров, 6 подвесными канатными дорогами и более чем 25 км горнолыжных трасс. 2-й этап возведения курорта завершат к концу 2030 года. По итогам там должно появиться не менее 2 тыс. рабочих мест.

В строительство курорта «Лагонаки» вложат более 60 млрд рублей:

Также в Адыгее поддержали три проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения (быстровозводимых отелей-конструкторов) на общую сумму 53,5 млн рублей. В этом году количество таких инициатив увеличилось до восьми — на их реализацию уже направили более 103 млн рублей.

Развивается в регионе и школьный туризм. В 2021 году совместно с РЖД в Адыгее запустили два маршрута туристического поезда «Жемчужина Кавказа». В этом году в республике стартует проект по развитию туристического центра Майкопа.

Из Москвы запустили поезд «Жемчужина Кавказа» на юг:

На встрече таже обсудили спорт. По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в 2023 году власти выделили 9,9 млн рублей. Средства использовали в том числе на подготовку спортсменов и сборных команд, спортивное оборудование и обновление инфраструктуры.

Мурат Кумпилов отметил, что в республике серьезно работают над развитием высшего образования и науки. Так, Адыгейский государственный университет с 2021 года участвует в программе «Приоритет 2030». Она направлена на повышение потенциала и качества всей высшей школы. Майкопский государственный технологический университет в свою очередь выступает ключевым звеном в подготовке технических кадров. Отдельное внимание уделяют поддержке одарённых детей.

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Ранее глава Адыгеи рассказал, что в республике готовятся ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в «Сириусе» с 1 по 7 марта. В преддверии мероприятия популярные отели Сочи распродали все номера до 12 марта.

Адыгея Бюджет Курорты и туризм Мурат Кумпилов Образование Отели Спорт

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