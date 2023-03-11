Из Москвы запустят туристический поезд на юг. Пассажирам покажут кавказские республики

В маршрут «Жемчужины Кавказа» вошли Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» в этом году отправится из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам.

Маршрут поезда в новом сезоне скорректирован с учётом предложений туристов и объединит Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию, сообщает «Телеграмма РЖД».