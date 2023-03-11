Из Москвы запустят туристический поезд на юг. Пассажирам покажут кавказские республики

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Вся Россия

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  • Горы Адыгеи. Яворова поляна © Фото irabrester, freepik.com
    Горы Адыгеи. Яворова поляна © Фото irabrester, freepik.com

В маршрут «Жемчужины Кавказа» вошли Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» в этом году отправится из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам.

Маршрут поезда в новом сезоне скорректирован с учётом предложений туристов и объединит Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию, сообщает «Телеграмма РЖД».

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За неделю туристы увидят горы, ущелья, водопады, высокогорные озёра, термальные источники, древние крепости, побережье Каспийского моря, Эльбрус и многое другое.

Купить билеты и забронировать экскурсионную программу можно на сайте, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Как сообщали ранее Юга.ру, туроператоры назвали топ-5 бронируемых курортов лета-2023.

Железная дорога Поезда путешествия

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