Из Москвы запустят туристический поезд на юг. Пассажирам покажут кавказские республики
В маршрут «Жемчужины Кавказа» вошли Адыгея, Северная Осетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия
Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» в этом году отправится из Москвы со 2 мая до конца сентября по отдельным датам.
Маршрут поезда в новом сезоне скорректирован с учётом предложений туристов и объединит Адыгею, Северную Осетию-Аланию, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию, сообщает «Телеграмма РЖД».
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За неделю туристы увидят горы, ущелья, водопады, высокогорные озёра, термальные источники, древние крепости, побережье Каспийского моря, Эльбрус и многое другое.
Купить билеты и забронировать экскурсионную программу можно на сайте, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.
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