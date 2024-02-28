В Сириусе во время Всемирного фестиваля молодежи ограничат вход в Олимпийский парк
Власти федеральной территории Сириус рассказали об ограничениях при проведении Всемирного фестиваля молодежи
С 28 февраля на время Всемирного фестиваля молодежи вход на территорию проведения мероприятий будет открыт только для участников. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Сириуса.
Ограничения будут действовать с 08:00 до завершения фестиваля.
Зона проведения мероприятий, доступная для аккредитованных участников:
- Олимпийский парк;
- университет «Сириус»;
- часть территории между Олимпийским парком и университетом от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта.