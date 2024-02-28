В Сириусе во время Всемирного фестиваля молодежи ограничат вход в Олимпийский парк

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Власти федеральной территории Сириус рассказали об ограничениях при проведении Всемирного фестиваля молодежи

С 28 февраля на время Всемирного фестиваля молодежи вход на территорию проведения мероприятий будет открыт только для участников. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Сириуса.

Зона проведения ВФМ в Сириусе

Зона проведения ВФМ в Сириусе

Ограничения будут действовать с 08:00 до завершения фестиваля.

Зона проведения мероприятий, доступная для аккредитованных участников:

  • Олимпийский парк;
  • университет «Сириус»;
  • часть территории между Олимпийским парком и университетом от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта.

Напомним, что в Сириусе в период проведения Всемирного фестиваля молодежи ограничат продажу алкоголя.

Ранее Юга.ру сообщали, что художники из 11 стран распишут граффити жилые дома к фестивалю.

Как писали Юга.ру, в Сочи на время Всемирного фестиваля молодежи запустили дополнительные электрички.

Сириус Сочи Фестивали

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В Сириусе во время Всемирного фестиваля молодежи ограничат вход в Олимпийский парк

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