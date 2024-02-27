Продажи крепкого алкоголя достигли максимума за 7 лет — исследование

Розничные продажи крепких спиртных напитков — водки, коньяка и продукции крепче 25 градусов — в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 литра на душу населения

Реализация винодельческой продукции восстановилась на 2,3% после спада 2022 года до 5,9 литра на человека. Потребление пива выросло на 2,6%, до 53,3 литра. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего алкоголя употребляют жители Дальнего Востока и Северо-Запада. В частности, максимальные объемы крепкого спиртного на душу населения реализуются в Карелии (16,1 литра на человека в год), Сахалинской области (15,1 литра), Республике Коми (14,7 литра), Магаданской области (14 литров) и Архангельской области (13,1 литра).

Минимальные продажи высокоградусных напитков зафиксировали в Чечне (менее 0,1 литра на человека в год), Ингушетии (0,6 литра), Кабардино-Балкарии (1,3 литра), Северной Осетии (1,3 литра) и Дагестане (1,4 литра).