В Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com
    © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com

Эксперты hh.ru составили рейтинг вакансий в Краснодарском крае по количеству откликов

Аналитики отметили, что по итогам 2023 года самыми популярными стали вакансии с предложениями удаленного формата работы. Больше всего откликов пришло на вакансию тестировщика, свои резюме отправили 7 735 человек. Работодатель предлаожил будущему сотруднику оплату в размере от 46 тыс. рублей.

На втором месте оказалось предложение о работе менеджером ответов в телеграме, желающих занять должность нашлось 5 480. В этом случае работнику предложили от 30 до 60 тыс. рублей.

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Следующие в рейтинге вакансии контент-писателя и специалиста технической поддержки маркетплейса — 5 306 и 5 137 откликов соответственно. На пятой строчке также вакансия удаленного специалиста чата поддержки, резюме работодателю выслал 5 061 соискатель.

Напомним, опрос показал, что в Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования. Подробнее можно прочитать в материале Юга.ру.

В январе 2024 года аналитики рассказали, что в Краснодарском крае 50% мам готовы выйти из декрета раньше срока.

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В Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы — аналитики
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