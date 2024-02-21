В Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы — аналитики
Эксперты hh.ru составили рейтинг вакансий в Краснодарском крае по количеству откликов
Аналитики отметили, что по итогам 2023 года самыми популярными стали вакансии с предложениями удаленного формата работы. Больше всего откликов пришло на вакансию тестировщика, свои резюме отправили 7 735 человек. Работодатель предлаожил будущему сотруднику оплату в размере от 46 тыс. рублей.
На втором месте оказалось предложение о работе менеджером ответов в телеграме, желающих занять должность нашлось 5 480. В этом случае работнику предложили от 30 до 60 тыс. рублей.
Следующие в рейтинге вакансии контент-писателя и специалиста технической поддержки маркетплейса — 5 306 и 5 137 откликов соответственно. На пятой строчке также вакансия удаленного специалиста чата поддержки, резюме работодателю выслал 5 061 соискатель.
Напомним, опрос показал, что в Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования. Подробнее можно прочитать в материале Юга.ру.
В январе 2024 года аналитики рассказали, что в Краснодарском крае 50% мам готовы выйти из декрета раньше срока.