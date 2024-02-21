В Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы — аналитики

Аналитики отметили, что по итогам 2023 года самыми популярными стали вакансии с предложениями удаленного формата работы. Больше всего откликов пришло на вакансию тестировщика, свои резюме отправили 7 735 человек. Работодатель предлаожил будущему сотруднику оплату в размере от 46 тыс. рублей.

На втором месте оказалось предложение о работе менеджером ответов в телеграме, желающих занять должность нашлось 5 480. В этом случае работнику предложили от 30 до 60 тыс. рублей.