В Краснодарском крае 50% мам готовы выйти из декрета раньше срока — аналитики

Специалисты выяснили, на каких условиях кубанские женщины готовы выйти на работу до окончания отпуска по уходу за ребенком

Аналитики hh.ru провели опрос среди соискательниц в Краснодарском крае, которые находятся в декретном отпуске. 50% из них готовы выйти на работу раньше срока, 38% — не готовы, а 12% затруднились ответить.

По данным экспертов, чаще всего на работу желают вернуться представительницы административного персонала, рекламы и маркетинга, а также ИТ-сферы. При этом 68% респонденток предпочли бы удаленку, а 18% — выйти в офис. Также 77% опрошенным важен гибкий график.

53% женщин в декрете отметили, что удаленная работа в их компаниях не предусмотрена, а у 63% отсутствует гибкий график.



Напомним, что в конце декабря аналитики подсчитали, какие вакансии были самыми популярными в Краснодарском крае в 2023 году.



Как писали ранее Юга.ру, по данным аналитиков, 23% краснодарцев подрабатывали, чтобы хорошо отметить Новый год.