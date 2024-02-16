В Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования — опрос
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, почему краснодарцы отказываются от работы после собеседования
Эксперты сервиса сообщили, что 51% краснодарцев хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Исследование показало, что от офферов отказывались 46% респондентов до 34 лет и 56% — старше 35 лет. Горожане с доходом от 100 тыс. рублей в месяц отклоняются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.
Чаще всего от работы отказываются по следующим причинам:
- неудобный график (28%);
- низкая зарплата (22%);
- наличие более выгодных предложений от других компаний (14%);
- несоответствие обещаний вакансии реальности (11%);
- удаленность работы от места проживания (10%).
Напомним, что, по данным опроса, российские женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не хотят становиться домохозяйками.
Как писали ранее Юга.ру, 22% работодателей Краснодара отказывают кандидатам с избыточной квалификацией.
Опрос провели в период с 1 по 13 февраля 2024 года.