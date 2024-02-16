В Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования — опрос

Эксперты сервиса сообщили, что 51% краснодарцев хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Исследование показало, что от офферов отказывались 46% респондентов до 34 лет и 56% — старше 35 лет. Горожане с доходом от 100 тыс. рублей в месяц отклоняются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.