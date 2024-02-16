В Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования — опрос

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя pressfoto с сайта freepik.com
    © Фото пользователя pressfoto с сайта freepik.com

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, почему краснодарцы отказываются от работы после собеседования

Эксперты сервиса сообщили, что 51% краснодарцев хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Исследование показало, что от офферов отказывались 46% респондентов до 34 лет и 56% — старше 35 лет. Горожане с доходом от 100 тыс. рублей в месяц отклоняются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше.

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Чаще всего от работы отказываются по следующим причинам:

  • неудобный график (28%);
  • низкая зарплата (22%);
  • наличие более выгодных предложений от других компаний (14%);
  • несоответствие обещаний вакансии реальности (11%);
  • удаленность работы от места проживания (10%).

Напомним, что, по данным опроса, российские женщины с зарплатой от 100 тыс. рублей не хотят становиться домохозяйками.

Как писали ранее Юга.ру, 22% работодателей Краснодара отказывают кандидатам с избыточной квалификацией.

Опрос провели в период с 1 по 13 февраля 2024 года.

Краснодар общество Опросы Трудоустройство

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В Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования — опрос
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