В Краснодарском крае руководители могут получать более миллиона рублей — аналитики

Аналитики сервиса hh.ru рассказали, что в Краснодарском крае число вакансий для руководителей за год выросло на 67%. В 2023 году в регионе опубликовали от 5 тыс. объявлений для среднего и высшего менеджмента.

Как сообщают эксперты, соискателей в этом направлении больше, чем нужно рынку труда. При этом ситуация с трудоустройством руководителей на Кубани лучше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года на одну вакансию в сфере высшего и среднего менеджмента в крае приходилось 18 резюме, в столице — 24,8, а в Питере — 21,9.

В Краснодарском крае в 2023 году наибольшее количество вакансий было открыто для специалистов с квалификацией «Начальник производства» (26% от всех вакансий в сфере). На втором месте оказались руководители филиала (10%), на третьем — директора по маркетингу и PR и коммерческие директора (по 7,5%). Больше всего предложений для управленцев разместили розничные сети и магазины (13%), а также направления «Продукты питания» (9%), «Строительство и недвижимость» (8%), «Гостиницы, рестораны, общепит» (7%).



По данным сервиса «Люди в цифрах», представителям высшего и среднего менеджмента предлагают от 75,5 до 150 тыс. рублей в месяц. Также встречаются вакансии с зарплатой от 500 тыс. рублей и от миллиона (речь о высшем топ-менеджменте с опытом работы от 6 лет и успешными практическими кейсами).

«Наиболее ценные компетенции для кандидатов на руководящие должности — это аналитические навыки, умение коммуницировать, способность решать сложные задачи. Это ключевые требования бизнеса. Далее идут адаптивность, технические навыки, лидерство, эмоциональный интеллект, принятие рисков, гибкая организация труда, критическое мышление и навыки в сфере цифровых технологий», — поделилась директор hh.ru на юге Олеся Лавренова.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре, по данным опроса сервиса SuperJob, труднее всего найти работу мужчинам старше 60 лет.