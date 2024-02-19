В начале 2024 года вырос спрос на пятизвездочные отели Краснодарского края — АТОР

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Россияне стали чаще бронировать номера в пятизвездочных отелях Черноморского побережья

По данным АТОР, за первые 1,5 месяца 2024 года среди россиян вырос спрос на пятизвездочные отели Сочи, Анапы и Геленджика. По данным аналитиков, бронирований стало на 5-10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Некоторые специалисты считают, что такой рост связан с выбором российских курортов взамен зарубежных. Туроператоры заметили и увеличение глубины бронирований — рост числа броней на бархатный сезон 2024 года.

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Топ-3 городов Кубани, где россияне бронируют номера в отелях 5*, возглавил Сочи. Эксперты объясняют это прямым авиасообщением с другими городами России. В целом, Сочи, Анапу и Геленджик выбирают в межсезонье из-за развитой инфраструктуры — наличия подогреваемых бассейнов, СПА, ресторанов.

Также в АТОР со ссылкой на данные туроператоров отметили, что на летний сезон 2024 года пятизвездочные отели черноморских курортов повысили цены на 10-15%. Некоторые объекты подняли стоимость размещения на 20-25%.

В ассоциации также рассказали о средних ценах на 7-дневный отдых в трех городах Черноморского побережья на майские праздники при выборе отелей 5* (на двоих):

  • в Сочи — от 125 000 до 350 000 рублей;
  • в Анапе — от 120 000 до 280 000 рублей;
  • в Геленджике — от 165 000 до 199 500 рублей.

Как недавно писали Юга.ру, в Геленджике построят 5-звездочный отель за 22 миллиарда рублей, подробности можно прочитать здесь.

Деньги отдых Отели путешествия Сочи Черное море

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