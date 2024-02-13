В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности
Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об опасности схода лавин в горных районах
МЧС Кубани сообщило, что с 14 по 16 февраля в горах выше 1 тыс. метров будет лавиноопасно. Предупреждение распространяется на все горные районы Краснодарского края, кроме Сочи. На Красной Поляне предупреждение о слабой лавиноопасности действует только 13 февраля.
В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода в горы. В случае опасности звонить 01, 101 или 112.
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