В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

Жителей и гостей Краснодарского края предупредили об опасности схода лавин в горных районах

МЧС Кубани сообщило, что с 14 по 16 февраля в горах выше 1 тыс. метров будет лавиноопасно. Предупреждение распространяется на все горные районы Краснодарского края, кроме Сочи. На Красной Поляне предупреждение о слабой лавиноопасности действует только 13 февраля.

В МЧС рекомендуют воздержаться от выхода в горы. В случае опасности звонить 01, 101 или 112.

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи:

Недавно Юга.ру писали, что на горнолыжном курорте в горах Сочи на райдеров сошла лавина. Туристов спасли сотрудники курорта, никто не пострадал.

Напомним, на Эльбрусе летом 2024 года откроют альпинистский городок с гостевыми домами, подробнее можно прочитать здесь.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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