На Эльбрусе летом 2024 года откроют альпинистский городок с гостевыми домами

Компания «Кавказ.рф» рассказала о планах построить на Эльбрусе туристическую инфраструктуру

В августе 2024 года на высоте 3880 метров на горе Эльбрус планируют открыть альпинистский городок. Как сообщает «Кавказ.рф», проект предусматривает строительство гостевых домов для проживания двух или четырех человек. Всего хотят построить 19 модульных домов.

Комнаты будут рассчитаны на 68 человек. В домах обещают установить все, что нужно для комфорта: душ, кондиционер, холодильник, мелкую бытовую технику, сушильный шкаф для одежды, телевизор. На территории построят столовую.

Примерно так будут выглядеть гостевые дома на Эльбрусе: