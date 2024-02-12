Что посмотреть в День влюбленных. Нетипичная романтика в нашей подборке фильмов

Юга.ру сделали подборку нетипичных романтических фильмов, которые можно посмотреть в День влюбленных со второй половиной (18+)

Драматическая комедия «Ангел-А» Черно-белая лента Люка Бессона, которая представляет собой смешение ромкома с криминальным кино, волшебной сказкой и религиозной драмой. Главный герой Андре, мелкий мошенник, решает покончить с собой. В последний момент он замечает рядом рослую блондинку, которая впоследствии оказывается его ангелом-хранителем. Новая знакомая утверждает, что сделает все возможное, чтобы помочь ему. Трагикомедия «Персонаж» Рассказывает о налоговом инспекторе Гарольде Крике. Его жизнь чрезвычайно монотонна и неинтересна. Мужчина уже и не помнит, когда с ним случалось что-то яркое и захватывающее. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. Герой обращается к психиатру, который ставит неутешительный диагноз — шизофрения.

Но Гарольд понимает, что с ним происходит нечто другое. Одновременно у него завязывается роман с симпатичной кондитершей Аной. Случайно ему удается выяснить, что в голове он слышит голос писательницы Карен Эйфелл. Она работает над новой трагедией и собирается убить главного героя своего романа. Мелодрама «Она» Фантастическая лента о любви человека и компьютера. Главный герой Теодор после развода с женой обзаводится телефоном с искусственным интеллектом. А точнее, с голосовым помощником, который очень помогает в повседневных делах. Постепенно Саманта становится объектом любви и страсти для Теодора, причем робот отвечает ему взаимностью. Но все оказывается не так просто. Фэнтезийная мелодрама «Форма воды» Неожиданно романтическая история от мастера фильма ужасов Гильермо дель Торо. Действие происходит примерно в 1962 году на фоне Холодной войны. В секретной военной лаборатории в Балтиморе работает уборщицей Элайза Эспозито. Она немая, живёт в очень маленькой и неуютной квартире над кинотеатром.

Однажды в лабораторию привозят для изучения человека-амфибию, пойманного в Амазонке. Учёным не удаётся вступить в контакт с чудовищем, а вот Элайзе с помощью азбуки для глухих — да. Чтобы существо не подверглось дальнейшим истязаниям, девушка тайно вывозит амфибию из лаборатории и поселяет у себя в ванной. Лента получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм», а сам дель Торо — звание лучшего режиссера 2018 года. Черная комедия «Лобстер» Действие происходит в недалеком будущем. Одиноких людей арестовывают и отправляют в специальный отель. Там оказывается и Дэвид после того, как его бросает жена. Всем постояльцам за 45 дней нужно найти нового партнера, или их превратят в животное. Так, брат главного героя стал собакой. Причем большинство людей стараются выбирать себе подобных. Вступив в несколько весьма сомнительных отношений, Дэвид сбегает в лес к одиночкам. Фантастическая романтическая комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» Двое, Найлз и Сара, переживают день сурка, раз за разом просыпаясь в один и тот же день чужой свадьбы, ненавистной им обоим. Оказывается, что они попали во временную петлю, и никто не знает способа из нее выбраться. В итоге они решают просто жить и наслаждаться моментом. Наверное, это самый нетипичный фильм из подборки. Он полон нецензурной брани, секса и разных бесстыдств. Но кто сказал, что в День святого Валентина нужно смотреть только сопливые романтические комедии про идеальные отношения?