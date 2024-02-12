Краснодарцев 14 февраля приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иди ко мне, детка!»
Проект «Кино для своих» в Краснодаре откроет новый сезон в День всех влюбленных (16+)
Фильм Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка!» — это драмеди 2023 года с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Картина о том, как творческий человек, пребывающий в кризисе, нашел вдохновение в случайном романе.
Показ проводит арт-пространство «Свои», фильм начнется в 19:30. После просмотра зрители смогут обсудить картину с искусствоведом Тимофеем Коваленко.
Адрес: улица Зиповская 5, литер Х, красная дверь, 4 этаж. Гостей просят подойти к 19 часам. Стоимость билета 500 рублей, по студенческому билету — 300 рублей.
Бронирование по телефону: +7 (918) 938 28 42
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