Краснодарцев 14 февраля приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иди ко мне, детка!»

Проект «Кино для своих» в Краснодаре откроет новый сезон в День всех влюбленных (16+)

Фильм Ребекки Миллер «Иди ко мне, детка!» — это драмеди 2023 года с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Картина о том, как творческий человек, пребывающий в кризисе, нашел вдохновение в случайном романе.