В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай»
В Японском саду парка «Краснодар» 14 февраля пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай» (16+)
Участники узнают о видах японского зеленого чая, его пользе, способах приготовления в домашних условиях (взбивание бамбуковым венчиком чая маття, холодное настаивание «мидзудаси», заваривание зеленого листового чая с юдзу.
Будет возможность не только попробовать три вида чая, но и поучаствовать в процессе приготовления. Завершится встреча японской традицией — шоколадным комплиментом в день влюбленных giri-choco.
Начало в 19:00. Билеты доступны на сайте Японского сада, стоимость 2000 рублей. Приобретение билета дает возможность посетить сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход в сад осуществляется по списку за 10 минут до мероприятия.
Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 18 февраля состоится лекция в рамках проекта RUPORT_ED TRENDS. Всех желающих приглашают обсудить тренды в рекламе и маркетинге.