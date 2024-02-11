В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай»

Участники узнают о видах японского зеленого чая, его пользе, способах приготовления в домашних условиях (взбивание бамбуковым венчиком чая маття, холодное настаивание «мидзудаси», заваривание зеленого листового чая с юдзу.

Будет возможность не только попробовать три вида чая, но и поучаствовать в процессе приготовления. Завершится встреча японской традицией — шоколадным комплиментом в день влюбленных giri-choco.

Начало в 19:00. Билеты доступны на сайте Японского сада, стоимость 2000 рублей. Приобретение билета дает возможность посетить сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход в сад осуществляется по списку за 10 минут до мероприятия.