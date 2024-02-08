Аниме, мушкетёры и ягуар. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 8 февраля
Действие мелодрамы «Поцелуй» (18+) происходят в 1913 году в Австрии. 25-летний лейтенант кавалерии прибывает на службу в небольшой городок. Там он знакомится с юной наследницей большого состояния. Девушка не может ходить и очень переживает из-за своего недуга. Молодой человек общается с ней по-дружески, но она принимает его внимание за нечто большее. В основе сценария лежит единственный завершенный роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».
Аниме «5 сантиметров в секунду» (12+) охватывает более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно. Фильм состоит из трёх историй, которые берут начало своего повествования в Японии в середине 1990-х годов. Все части — истории о любви в разные периоды жизни парня.
Хоррор «Спуск в бездну» (18+) рассказывает о группе горняков, которым поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают кровожадное зло, что веками таилось во мраке.
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Мультфильм «Звериный рейс» (6+) рассказывает о мышонках-музыкантах Вини и Томе, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Героям предстоит придумать план, чтобы отправиться с ним в путешествие.
Приключенческий боевик «Три мушкетёра: Миледи» (12+) — вторая часть кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма. На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Чтобы вернуть ее, герой вынужден объединить усилия с таинственной Миледи. Одновременно с этим король все больше и больше попадает под контроль кардинала Ришелье.
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Действие драматического триллера «Мармелад» (18+) происходит в тюрьме. Недавно оказавшийся в заключении Барон заводит дружбу с сокамерником, за плечами которого много побегов. Теперь они вместе вынашивают новый план. Параллельно Барон вспоминает историю о том, как встретил любовь всей своей жизни, и их совместное желание ограбить банк.
Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» (18+) рассказывает о молодой женщине, которая подверглась жестокому нападению. В основу сюжета фильма легла биография Патрисии Вейр. Она только через 60 лет после собственного похищения смогла сообщить журналистам подробности о пережитом опыте.
«Этот фильм расскажет, наконец-то, нам всю правду о том, какая связь между 18 летней школьницей Патрицией Вейр, жертвой жестокого насилия, и известной во всем мире фразой полицейских: «У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, будет использовано против вас…» — обещают прокатчики.
Хоррор «Астрал. Ритуал Малум» (18+) — о полицейском, который встает на пути банды культа. Но происходит необъяснимое. Арестовавший сектантов и застреливший их лидера Малума коп по необъяснимым причинам убивает нескольких своих коллег и кончает жизнь самоубийством. Через год его дочь Джессика заступает в ночную смену в том самом участке, где произошла трагедия.
Приключенческая комедия «Элла и чёрный ягуар» (12+) рассказывает о девочке, которая в детстве жила в Амазонии. Там она подружилась с детенышем ягуара. Переехав в Нью-Йорк, Элла начинает новую жизнь. Но когда деревня, где она выросла, оказывается под угрозой, девочка решает вернуться, чтобы спасти свой прежний дом и обитателей джунглей.
Премьеры прошлой недели можно посмотреть по ссылке.