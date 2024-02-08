Аниме, мушкетёры и ягуар. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 8 февраля

Действие мелодрамы «Поцелуй» (18+) происходят в 1913 году в Австрии. 25-летний лейтенант кавалерии прибывает на службу в небольшой городок. Там он знакомится с юной наследницей большого состояния. Девушка не может ходить и очень переживает из-за своего недуга. Молодой человек общается с ней по-дружески, но она принимает его внимание за нечто большее. В основе сценария лежит единственный завершенный роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца». Аниме «5 сантиметров в секунду» (12+) охватывает более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно. Фильм состоит из трёх историй, которые берут начало своего повествования в Японии в середине 1990-х годов. Все части — истории о любви в разные периоды жизни парня. Хоррор «Спуск в бездну» (18+) рассказывает о группе горняков, которым поручают сопроводить профессора к месту раскопок. На самой глубине шахты они натыкаются на древний склеп и пробуждают кровожадное зло, что веками таилось во мраке.

Мультфильм «Звериный рейс» (6+) рассказывает о мышонках-музыкантах Вини и Томе, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Героям предстоит придумать план, чтобы отправиться с ним в путешествие. Приключенческий боевик «Три мушкетёра: Миледи» (12+) — вторая часть кинодилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма. На глазах Д’Артаньяна похищают его возлюбленную Констанцию. Чтобы вернуть ее, герой вынужден объединить усилия с таинственной Миледи. Одновременно с этим король все больше и больше попадает под контроль кардинала Ришелье.

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