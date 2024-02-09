Погода в Краснодаре: на выходных потеплеет до 17 °С

В Краснодарском крае на выходных столбик термометра поднимется до 22 °С. В отдельных районах прогнозируют мелкий дождь

В субботу, 10 февраля, в Краснодаре будет облачно, но без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, а днем 15-17 °С. Об этом сообщает ЦГМС региона.



11 февраля синоптики также не прогнозируют осадков в городе. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью 8-10 °С, днем 15-17 °С.

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На территории Краснодарского края на выходных ожидается переменная облачность. В отдельных районах региона возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха на Кубани ночью 6-11 °С, днем 15-20 °С. В южной половине края потеплеет до 22 °С. В горах ночью 1-6 °С, а днем 8-13 °С.



Местами на Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах ночью 1-6 °С, а днем 6-11 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 7-12 м/с, местами порывы 12-14 м/с и 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С.