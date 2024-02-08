В Краснодаре покажут спектакль «Фантазии Фарятьева»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском частном театре «Мой» 10 и 11 февраля можно посмотреть спектакль «Фантазии Фарятьева» по одноименной пьесе Аллы Соколовой (18+)

Начиная со второй половины 1970-х пьесу Соколовой неоднократно ставили в разных театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Известность сюжета закрепил телевизионный фильм, снятый в 1979 году Ильей Авербахом с Мариной Неёловой и Андреем Мироновым в главных ролях.

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Это психологическая трагикомедия о том, как родные люди любят и пытаются сделать друг друга счастливыми. События происходят в провинциальном советском городке. Главная героиня Александра, только что пережившая расставание с любимым человеком, решает зарабатывать частными музыкальными уроками. В её жизни появляется врач-стоматолог Павел Фарятьев, чудаковатый и неловкий человек.

Режиссер спектакля — Константин Демидов. Длительность — 2 часа 25 минут.

Показы пройдут 10 февраля в 19:00 и 11 февраля в 17:00. Театр «Мой» находится по адресу улица Зиповская, 5В.

Купить билеты по 1000 рублей можно на сайте.

Как писали Юга.ру, в краснодарском креативном кластере «Колос» 10 февраля пройдет лекция о Федоре Достоевском и его литературных произведениях.

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