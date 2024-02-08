Курорт «Роза Хутор» выпустил художественную книгу для детей о приключениях в горах

Курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу Юлии Венедиктовой «Удивительные приключения Сережи и Тани Лыжиных в мире гор»

Издание в детективно-приключенческом жанре состоит из 120 страниц и предназначено для детей младшего школьного возраста. Тираж — 1000 экземпляров. Книгу разделили на тематические главы и облачили в «хитрую» обложку — если ее снять, она превратиться в настольную игру по мотивам произведения. О чем книга? О приключениях брата и сестры Лыжиных на зимних и летних каникулах на курорте «Роза Хутор». Помимо главных героев в событиях участвуют маскоты курорта: храбрый Барсук Тим, веселая Косуля Уля и умный Ежик Шу. Подружившись с юными гостями, они вместе ныряют в водоворот удивительных событий. Им предстоит разгадать тайну странного послания из бутылки, найденной в бурной реке Мзымте, и раскрыть секретное убежище единственной кавказской гиены. Еще Сереже и Тане Лыжиным придется вступить в переписку со снежным человеком Йети, подружить его с краснополянским медведем и спасти птенца краснокнижного белоголового сипа. Все действия книги разворачиваются в горах Сочи, на территории курорта.

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Как приобрести книгу? Есть несколько вариантов: получить в подарок за участие в детских соревнованиях курорта, обучение в горнолыжных кемпах или в летней Горной академии «Роза Хутор»;

купить в сувенирных магазинах курорта или в интернет-магазине Издательского дома Мещерякова. Об авторе Автор книги Юлия Венедиктова — обладатель премии «Русский детектив», лауреат премии «Новая детская книга», полуфиналист премии Крапивина — специализируется на литературе для детей и подростков с 2015 года.

Писательница рассказывает: — Это особенный, важный для меня проект. Было непросто, но незабываемо и очень интересно. Ведь персонажи — Косуля Уля, активистка и красавица, прогрессивный Ёжик Шу и мужественный Барсук Тим существовали и до меня и прекрасно поживали на просторах «Роза Хутор» со своими характерами и особенностями поведения. И мне было очень важно прочувствовать их по-настоящему. Хотелось отразить в книге богатую природу и историю региона, ведь здесь до сих пор можно встретить уникальных животных и птиц. Прошлое плотно соседствует с современностью — лучшего места для писательского воображения не найти! Каждый день несколько месяцев подряд я открывала приложение «Роза Хутор», проверяла погоду, смотрела записи с камер и представляла, где сейчас могут находиться наши персонажи, что с ними происходит. К тому же, я обожаю головокружительные приключения, снег и лыжи. Правда, маститым горнолыжником могу представить себя лишь в фантазиях — только в сибирском детстве каталась, не вписываясь в повороты. Зато теперь все свои героические мечты я смогла подарить Тане и Серёже — они и по самым сложным трассам отважно (и не очень!) скользят, и на вершины взбираются, и в глубокие пещеры спускаются — всё для того, чтобы помочь своим новым друзьям.

Зачем курорт выпускает книги? В числе приоритетов «Роза Хутор» — просветительская деятельность, направленная на сохранение природного и культурного наследия горного Черноморья.

Генеральный директор курорта Александр Белокобыльский отмечает: — Мы рады, что наша издательская программа пополнилась еще одним оригинальным произведением для детей. Как известно, курорт «Роза Хутор» ориентирован на семейную аудиторию, и мы много внимания уделяем организации именно детского досуга. Зимой и летом проводим любительские соревнования на кубок «Хуторенок». Теперь его участники смогут получить в подарок такую увлекательную книгу. Очень ценно, что мы рассказываем о регионе горного Черноморья, о его замечательной природе и о нашем курорте в такой нестандартной форме увлекательных приключений. Это еще и очень добрая история, где все всем помогают, поддерживают, даже отрицательные персонажи нуждаются в защите. Уверен, что детям понравится вместе с героями книги отправиться в тайный мир гор Сочи.