Курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу о Кавказе
Курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера»
Книга появилась в рамках издательской программы, призванной сохранить культурное наследие Кавказского Причерноморья. Курорт «Роза Хутор» реализует ее с 2018 года, когда принял Программу устойчивого развития.
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«Роза Хутор» и ИД Мещерякова публикуют уникальные материалы по истории и этнографии региона. Ранее они выпустили сборник «Сказки горного Черноморья». Под одной обложкой оказались абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки.
Новый совместный проект курорта и издательства — книга «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера», основанная на документальном произведении «Воспоминания кавказского офицера». В 1864 году оно печаталось в «Русском вестнике». Читатели легко узнавали автора по инициалам: им был барон Федор Федорович Торнау, участник Кавказской войны. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. А потом изложил свои приключения в мемуарах.
На заметки Торнау ссылались историки в своих исследованиях Кавказа. Это единственный источник о некоторых народах-переселенцах, их быте и нравах. В книге Торнау есть и первые подробные описания «долины Мдзимты» — места, где сейчас расположен курорт «Роза Хутор».
«Творчество Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян. И нам хочется, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция музея археологии построена на основе воспоминаний Федора Федоровича. Мы рады сохранить его славное имя, напомнить о его подвигах и исследовательской работе», — поделился генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Книга представляет собой иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей.
«Человека, который впервые сталкивается с воспоминаниями Торнау, ждет настоящий сюрприз. Казалось бы, мемуары русского офицера XIX века не самое простое чтение. Слишком далекая от современности эпоха, ожидаемо архаичный стиль повествования… Но все сомнения тут же развеиваются. Не замечаешь, как с увлечением начинаешь следить за сюжетом. Кого оставит равнодушным история разведчика, попавшего в плен, несколько раз неудачно из него бежавшего и благополучно вернувшегося к своим? Но на этом неожиданности не заканчиваются. Благодаря писательскому таланту ты моментально погружаешься в эпоху: искренне любуешься красотой пейзажей, с интересом читаешь о людях, удивляешься местным обычаям, разбираешься в традициях горцев… То, что «Воспоминания» впервые выходят с иллюстрациями того времени, добавляет повествованию очарования и исторической достоверности в глазах читателя», — рассказала редактор книги Оксана Василиади.
Книгу можно купить в сувенирных магазинах курорта «Роза Хутор» или интернет-магазине Издательского дома Мещерякова.