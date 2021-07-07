Курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили книгу о Кавказе

Книга появилась в рамках издательской программы, призванной сохранить культурное наследие Кавказского Причерноморья. Курорт «Роза Хутор» реализует ее с 2018 года, когда принял Программу устойчивого развития.

«Роза Хутор» и ИД Мещерякова публикуют уникальные материалы по истории и этнографии региона. Ранее они выпустили сборник «Сказки горного Черноморья». Под одной обложкой оказались абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки.

Новый совместный проект курорта и издательства — книга «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера», основанная на документальном произведении «Воспоминания кавказского офицера». В 1864 году оно печаталось в «Русском вестнике». Читатели легко узнавали автора по инициалам: им был барон Федор Федорович Торнау, участник Кавказской войны. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. А потом изложил свои приключения в мемуарах.

На заметки Торнау ссылались историки в своих исследованиях Кавказа. Это единственный источник о некоторых народах-переселенцах, их быте и нравах. В книге Торнау есть и первые подробные описания «долины Мдзимты» — места, где сейчас расположен курорт «Роза Хутор».