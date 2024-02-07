В Краснодарском крае новая ветка Троицкого водопровода готова на 55%

6 февраля пресс-служба Минстроя РФ сообщила, что водопровод готов на 55%. Объект планируют сдать до конца 2024 года.

По плану, новая ветка Троицкого водовода должна обеспечить чистой водой около полумиллиона жителей и отдыхающих Новороссийска, Кабардинки, Геленджика.



«В Краснодарском крае продолжается строительство нового участка Троицкого группового водопровода. Он обеспечит доставку питьевой воды для 500 тыс. человек. Наряду с Троицким водопроводом на Кубани прокладывают Таманский и Ейский водопроводы. Три водопровода обеспечат бесперебойное водоснабжение значительной части Азово-Черноморского побережья края», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В 2023 году специалисты проложили участок новой ветки Троицкого водопровода длиной 11 км от станицы Неберджаевской до насосной станции 4-го подъема Новороссийска. Сейчас они прокладывают 18,2 км сетей. Их проведут от Южного портала тоннеля Новороссийска до Кабардинки. Параллельно от Северного тоннеля возводят 1,79 км водовода.

«В настоящий момент продолжается прокладка трубопроводов в сложных горных условиях с пересечением главного Кавказского хребта и в протяженных тоннелях, построенных под действующими промышленными предприятиями», — поделился гендиректор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.