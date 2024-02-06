В Сочи автобусами перевезли около 15 тыс. пассажиров задержанных поездов

Предыстория: В ночь с 4 по 5 февраля в Сочи на железную дорогу сошел сель. Из-за непогоды на Черноморском побережье изменилось расписание 18 поездов. В течение дня 5 февраля на участке Дагомыс — Лоо на автобусах перевезли около 3,5 тыс. пассажиров задержанных вагонов.

Пресс-служба РЖД сообщила, что на месте схода селя к утру 6 февраля убрали 15,5 тыс. кубометров грунта. Железнодорожники полностью очистили путь со стороны моря. Позже они планируют заменить поврежденную рельсошпальную решетку. Также на участке необходимо убрать еще около 2,5-3 тыс. кубометров грунта.



По данным РЖД, задержка поездов не превышает трех часов. На участке Дагомыс — Якорная Щель автобусы перевезли около 15 тыс. пассажиров 50 задержанных поездов. Для этого задействовали 30 машин.



Сейчас поезда, направляющиеся в сторону Черноморского побережья, следуют до станций:



Лазаревская:

№13 Саратов — Имеретинский курорт;

№43 Москва — Адлер;

№101 Москва — Адлер.

Лоо:

№821 Краснодар — Имеретинский Курорт;

№815 Краснодар — Роза Хутор;

№829 Анапа — Аэропорт Сочи.

Якорная щель:

№629 Владикавказ — Адлер;

№301 Минск — Адлер;

№353 Пермь — Имеретинский Курорт.

Туапсе:

№35 Санкт-Петербург — Адлер;

№103 Москва — Адлер.

Далее пассажирам предлагают добраться до места назначения на автобусе или на «Ласточке».