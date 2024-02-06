В Сочи автобусами перевезли около 15 тыс. пассажиров задержанных поездов

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Железнодорожники продолжают восстановительные работы на участке Дагомыс — Лоо

Предыстория: В ночь с 4 по 5 февраля в Сочи на железную дорогу сошел сель. Из-за непогоды на Черноморском побережье изменилось расписание 18 поездов. В течение дня 5 февраля на участке Дагомыс — Лоо на автобусах перевезли около 3,5 тыс. пассажиров задержанных вагонов. 

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Пресс-служба РЖД сообщила, что на месте схода селя к утру 6 февраля убрали 15,5 тыс. кубометров грунта. Железнодорожники полностью очистили путь со стороны моря. Позже они планируют заменить поврежденную рельсошпальную решетку. Также на участке необходимо убрать еще около 2,5-3 тыс. кубометров грунта.

По данным РЖД, задержка поездов не превышает трех часов. На участке Дагомыс — Якорная Щель автобусы перевезли около 15 тыс. пассажиров 50 задержанных поездов. Для этого задействовали 30 машин.

Сейчас поезда, направляющиеся в сторону Черноморского побережья, следуют до станций:

Лазаревская:

  • №13 Саратов — Имеретинский курорт;
  • №43 Москва — Адлер;
  • №101 Москва — Адлер.

Лоо:

  • №821 Краснодар — Имеретинский Курорт;
  • №815 Краснодар — Роза Хутор;
  • №829 Анапа — Аэропорт Сочи.

Якорная щель:

  • №629 Владикавказ — Адлер;
  • №301 Минск — Адлер;
  • №353 Пермь — Имеретинский Курорт.

Туапсе:

  • №35 Санкт-Петербург — Адлер;
  • №103 Москва — Адлер.

Далее пассажирам предлагают добраться до места назначения на автобусе или на «Ласточке».

Как писали ранее Юга.ру, 5 февраля на Краснодарский край обрушилась непогода. Подробнее об обстановке в регионе читайте здесь.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Транспорт

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