В Краснодарском крае сильные дожди. Показываем обстановку в регионе

В Сочи на железную дорогу сошел сель. Движение поездов на участке приостановили. К ликвидации последствий привлекли специальную технику и более 100 железнодорожников.

Кроме того, из-за непогоды в Сочи 16 самолетов ушли на запасные аэродромы. На курорте сильный ветер и действует штормовое предупреждение.

В горном кластере все склоны закрыты для катания, ограничена работа канатных дорог.