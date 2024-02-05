В Краснодарском крае сильные дожди. Показываем обстановку в регионе
На Краснодарский край 5 февраля обрушилась непогода
В Сочи на железную дорогу сошел сель. Движение поездов на участке приостановили. К ликвидации последствий привлекли специальную технику и более 100 железнодорожников.
Кроме того, из-за непогоды в Сочи 16 самолетов ушли на запасные аэродромы. На курорте сильный ветер и действует штормовое предупреждение.
В горном кластере все склоны закрыты для катания, ограничена работа канатных дорог.
В краевом МЧС предупредили, что ночью и утром 6 февраля местами ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и порывами ветра до 29 м/с. Всего в Краснодарском крае 5 февраля по состоянию на 14:40 действуют семь штормовых предупреждений.
Недавно в редакцию Юга.ру поступили жалобы о проблемах с водоснабжением в станице Старокорсунской. Узнали подробности у мэрии Краснодара, читайте материал по ссылке.