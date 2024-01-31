В Ростовской области реконструируют трассу М-4 «Дон»

В 2024 году планируют начать подготовку территории для проведения первого этапа реконструкции трассы М-4 «Дон»

Сначала работы намечено провести на тех участках, где состояние дорожного полотна требует их больше всего — с 933-го по 952-й км и с 991-го по 1024-й км. На втором этапе отремонтируют участок с 952-го по 991-й км. Проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщает Автодор.

В рамках подготовки территории дорожникам предстоит построить для автомобилистов временные объездные дороги, разобрать старые конструкции, переустроить коммуникации. После завершения реконструкции следующий капитальный ремонт на участке с 933-го по 1024-й км потребуется не ранее чем через 20 лет.

Напомним, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в середине января десятки машин повредили колеса в ямах. Водители обратились в редакцию Юга.ру с просьбой рассказать о ситуации на дорогах в Ростовской области.

Позже на популярном сайте петиций появилась страница, посвященная ситуации на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Автор просит ответственных лиц и президента обратить внимание на состояние дороги.