Водители просят Владимира Путина обратить внимание на состояние трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Российские водители требуют решить проблему с ямами на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Они создали петицию

На популярном сайте петиций 28 января появилась страница, посвященная ситуации на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Автор просит ответственных лиц и президента обратить внимание на состояние дороги. На момент публикации новости петицию подписали больше 1,3 тыс. человек.

Ранее в редакцию Юга.ру обращались водители, которые пострадали из-за многочисленных ям на 968 километре М-4 «Дон» (к северу от Шахт). Подробно о том, что происходит на участке трассы, мы писали здесь. В пресс-службе «Автодора» журналисту Юга.ру тогда подтвердили, что компания получает жалобы водителей относительно состояния дороги на указанном участке.

Напомним, в декабре 2023 года о плохом состоянии дороги писали СМИ Ростовской области. А 29 декабря появилась информация о том, что губернатор региона Василий Голубев обсудил происходящее с представителем компании «Автодор». Глава региона тогда сообщил о достижении договоренности по проведению ремонта «с жестким посуточным контролем».