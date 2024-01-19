Западный подъезд к Ростову-на-Дону планируют перекрывать на капремонт

С 1 февраля на западном подъезде к Ростову-на-Дону от федеральной трассы М-4 «Дон» изменят схему движения

Об этом пресс-служба ФКУ «УпрДор Москва-Волгоград» рассказала СМИ. Движение транспорта на отрезке с 0 по 4-й км запустят по двум левым полосам. Две правые полосы дороги и моста через реку Чмутовая закроют на капремонт.

Как сообщает «Росавтодор», работы на данном участке начались в 2022 году. Там уложили верхний слой дороги, настроили электроосвещение и установили барьерное ограждение. Также на участке построили ливневки, чтобы отводить воду с проезжей части.

Сейчас на транспортной развязке заняты благоустройством существующих съездов и нового съезда от улицы Луговая к Батайску с выделенной переходно-скоростной полосой. Схема движения должна оптимизироваться, если специалисты уберут опасный левый поворот через встречные потоки из промзоны на федеральную трассу.



Объект планируют сдать в эксплуатацию осенью 2024 года.