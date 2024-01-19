Западный подъезд к Ростову-на-Дону планируют перекрывать на капремонт

Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 1 февраля на западном подъезде к Ростову-на-Дону от федеральной трассы М-4 «Дон» изменят схему движения

Об этом пресс-служба ФКУ «УпрДор Москва-Волгоград» рассказала СМИ. Движение транспорта на отрезке с 0 по 4-й км запустят по двум левым полосам. Две правые полосы дороги и моста через реку Чмутовая закроют на капремонт.

Капитальный ремонт а/д А-135 Западный подъезд к Ростову км 0 — км 6

Капитальный ремонт а/д А-135 Западный подъезд к Ростову км 0 — км 6

Как сообщает «Росавтодор», работы на данном участке начались в 2022 году. Там уложили верхний слой дороги, настроили электроосвещение и установили барьерное ограждение. Также на участке построили ливневки, чтобы отводить воду с проезжей части.

Сейчас на транспортной развязке заняты благоустройством существующих съездов и нового съезда от улицы Луговая к Батайску с выделенной переходно-скоростной полосой. Схема движения должна оптимизироваться, если специалисты уберут опасный левый поворот через встречные потоки из промзоны на федеральную трассу.

Объект планируют сдать в эксплуатацию осенью 2024 года.  

19 января водители рассказали редакции Юга.ру о глубоких ямах на другом участке федеральной трассы М-4 в Ростовской области. По их словам, там повредили колеса десятки машин.

Ранее Юга.ру писали, что регионам ЮФО выделят 150 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Госпрограмма действует до 2025 года включительно.

Автомобили Дороги Капремонт Ремонт дорог Ростов-на-Дону Транспорт

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