Для кого 24 февраля — выходной? Напоминаем о короткой рабочей неделе

Россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. Программа праздников в Краснодаре пока неизвестна

Как отдыхаем в феврале 2024-го

В РФ единственный официальный праздничный день последнего месяца зимы 2024 года — 23 февраля (пятница), День защитника Отечества. 24 и 25 февраля — суббота и воскресенье. Дополнительных выходных дней из-за переноса праздников в феврале не будет.

Так что сотрудники с графиком 5/2 отдохнут три дня — с 23 по 25 февраля.

Для сотрудников с шестидневкой 24 февраля будет рабочим днем. Тут можно прочитать советы психологов, как не выгореть с шестидневной рабочей неделей.