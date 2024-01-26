Для кого 24 февраля — выходной? Напоминаем о короткой рабочей неделе
Россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. Программа праздников в Краснодаре пока неизвестна
Как отдыхаем в феврале 2024-го
В РФ единственный официальный праздничный день последнего месяца зимы 2024 года — 23 февраля (пятница), День защитника Отечества. 24 и 25 февраля — суббота и воскресенье. Дополнительных выходных дней из-за переноса праздников в феврале не будет.
Так что сотрудники с графиком 5/2 отдохнут три дня — с 23 по 25 февраля.
Для сотрудников с шестидневкой 24 февраля будет рабочим днем. Тут можно прочитать советы психологов, как не выгореть с шестидневной рабочей неделей.
Обзор для новичка:
Рабочий день 22 февраля (четверг) должен заканчиваться на час раньше.
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила Юга.ру, что программу праздничных мероприятий к 23-25 февраля опубликуют позже.
Напомним, 24 февраля 2024 года — вторая годовщина начала спецоперации в Украине. В прошлом году эта дата выпала на пятницу, и день сделали красным из-за переноса выходного с 1 января, воскресенья. Власти РФ не связывали выходной с объявлением СВО. Более того, 24 февраля и ранее становился выходным при планировании февральских праздников.
Куда сходить в Краснодаре:
Как появился День защитника Отечества
История праздника восходит ко дню основания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) — 28 января 1918 года. 23 февраля она начала принимать добровольцев.
Советы хотели приурочить День Красной армии к первой годовщине создания вооруженных сил — 28 января 1919 года. Но подготовка документов затянулась, и праздник перенесли на 23 февраля, совместив с Днем красного подарка — его устраивали, чтобы собирать средства для РККА.
С 1946 года СССР и РФ отмечали День Советской армии и военно-морского флота. В законе от 1995 года праздник назывался как «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) — День защитников Отечества».
В 2006 году Госдума изменила закон, убрав фразу о победе над кайзеровскими войсками — их назвали «не соответствующими историческим фактам». Еще из названия праздника убрали множественное число, и он стал называться Днем защитника Отечества.
Как сообщали Юга.ру, по производственному календарю РФ в 2024 году рабочих дней 248, выходных — 118.