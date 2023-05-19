Суд отправил на пересмотр дело о взыскании 304 млн рублей с мэрии Краснодара в пользу Луизы Ахеджак

Дело о выплате 304 млн рублей из бюджета Краснодара в качестве компенсации Луизе Ахеджак пересмотрят

Четвертый кассационный суд отправил на новое рассмотрение апелляционное определение Краснодарского краевого суда. Ранее там отказали Луизе Ахеджак во взыскании 304 млн рублей с мэрии Краснодара.

Определение отменили по причине «нарушения или неправильного применения норм материального и процессуального права». Информация об этом есть на сайте суда.

Ранее Юга.ру писали, что Луиза Ахеджак хотела взыскать деньги за компенсацию убытков при строительстве на берегу Кубани.

Ленинский суд Краснодара удовлетворил иск Ахеджак, но мэрия смогла оспорить решение. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Ленинского суда о взыскании.

Участок принадлежал ООО «Инвест Юг», владельцем которого является Казбек Ахеджак — отец покойного вице-губернатора. А в 2021 году земля перешла во владение Луизы Ахеджак.