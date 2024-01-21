В Новороссийске начала работу антинаркотическая квест-комната

Краснодарский край

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  • Квест-комната «Не будь как Дуня!» в Новороссийске © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Квест-комната «Не будь как Дуня!» в Новороссийске © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Антинаркотический квест-проект «Не будь как Дуня!» торжественно открыли 18 января в Новороссийске

Торжественное открытие квест-комнаты, предназначенной отучать молодежь от антисоциального образа жизни, устроили на уходящей неделе в Новороссийске — об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Проект «Не будь как Дуня!» рассчитан на аудиторию в возрасте от 14 до 22 лет. «В каждой локации участникам необходимо ответить на вопросы и разгадать загадки, которые помогут продвинуться дальше, сделать выбор в пользу здорового образа жизни и успешного будущего», сообщается в пресс-релизе.

«Подобный проект в настоящий момент реализован всего в двух регионах России, в том числе и на территории Краснодарского края на средства гранта Росмолодежи», добавляет заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов. «Создание подобной квест-комнаты поможет органам системы профилактики в реалистичном виде донести до подростков информацию о негативном влиянии наркотиков и дать необходимые правовые знания».

Квест-комната расположена в Новороссийске по адресу Прямая ул., 33.

  • © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Ранее на этой неделе в Ростове-на-Дону из двоих малышей-близнецов извлекли 67 шариков, а Краснодарский край занял третье место в России по количеству тяжких преступлений.

Антинарко Молодежная политика Новороссийск

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В Новороссийске начала работу антинаркотическая квест-комната
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