В Ростове-на-Дону спасли двух детей, проглотивших 67 магнитных шариков
Хирурги Ростовской клинической больницы спасли близнецов, которые проглотили 67 шариков-магнитов
В январе 2024 года в ростовскую клиническую больницу поступило двое детей, проглотивших магнитные шарики. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава региона.
Как сообщает ведомство, такие шарики притягиваются друг к другу и травмируют стенку кишки. Это приводит к ее нарушениям, а через 6-8 часов происходит омертвение органа.
Мальчик 2,5 лет прибыл в больницу с диагнозом «острый аппендицит, перитонит». При обследовании его брюшной полости врачи обнаружили 29 шариков-магнитов.
На следующий день родители мальчика обратились в это же отделение с его братом-близнецом. У него нашли 38 таких магнитных шариков.
Послеоперационные периоды прошли у детей тяжело. На данный момент их состояние стабильно.
Ранее Юга.ру писали о том, что фонд «Синдром любви» запустил акцию в поддержку семей, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна.