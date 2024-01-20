В Ростове-на-Дону спасли двух детей, проглотивших 67 магнитных шариков

В январе 2024 года в ростовскую клиническую больницу поступило двое детей, проглотивших магнитные шарики. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава региона.

Как сообщает ведомство, такие шарики притягиваются друг к другу и травмируют стенку кишки. Это приводит к ее нарушениям, а через 6-8 часов происходит омертвение органа.



Мальчик 2,5 лет прибыл в больницу с диагнозом «острый аппендицит, перитонит». При обследовании его брюшной полости врачи обнаружили 29 шариков-магнитов.

На следующий день родители мальчика обратились в это же отделение с его братом-близнецом. У него нашли 38 таких магнитных шариков.

Послеоперационные периоды прошли у детей тяжело. На данный момент их состояние стабильно.