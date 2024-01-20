В Ростове-на-Дону спасли двух детей, проглотивших 67 магнитных шариков

Ростовская область

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  • © Фото пресс-службы Минздрава Ростовской области https://vk.com/minzdravrostov?w=wall-193277621_4147
    © Фото пресс-службы Минздрава Ростовской области https://vk.com/minzdravrostov?w=wall-193277621_4147

Хирурги Ростовской клинической больницы спасли близнецов, которые проглотили 67 шариков-магнитов

В январе 2024 года в ростовскую клиническую больницу поступило двое детей, проглотивших магнитные шарики. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава региона.

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Как сообщает ведомство, такие шарики притягиваются друг к другу и травмируют стенку кишки. Это приводит к ее нарушениям, а через 6-8 часов происходит омертвение органа. 

Мальчик 2,5 лет прибыл в больницу с диагнозом «острый аппендицит, перитонит». При обследовании его брюшной полости врачи обнаружили 29 шариков-магнитов. 

На следующий день родители мальчика обратились в это же отделение с его братом-близнецом. У него нашли 38 таких магнитных шариков. 

Послеоперационные периоды прошли у детей тяжело. На данный момент их состояние стабильно. 

Ранее Юга.ру писали о том, что фонд «Синдром любви» запустил акцию в поддержку семей, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна.

Дети Медицина Ростов-на-Дону Спасение

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