Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по тяжким преступлениям

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МВД опубликовало статистику по особо тяжким преступлениям в регионах РФ в 2023 году. Краснодарский край оказался на третьем месте

Всего за 2023 год в России было совершено более 589 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Эти данные приведены в статистике МВД.

В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:

Наибольшее число тяжких преступлений выявили в Москве — 50 196. На втором месте оказалась Московская область — 22 212, а на третьем — Краснодарский край (21 671).

По данным МВД, наименьшее количество преступлений в прошлом году зарегистрировали в Ненецком и Чукотском автономных округах (213 и 303 соответственно), а также в Чечне (648). Для Чеченской республики это самый низкий показатель с 2010 года. За 2023 год он снизился на 3%.

К категории тяжких преступлений относятся умышленные, за совершение которых предусмотрено не более 10 лет лишения свободы. За особо тяжкие назначают больше 10 лет. Например, за разбой, вымогательство в крупном размере, убийство.

Как писали ранее Юга.ру, полиция Кубани рассказала о новой схеме мошенничества через детей. 

Полиция Правосудие Суд

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