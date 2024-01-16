Краснодарский край попал в топ-3 регионов РФ по тяжким преступлениям

МВД опубликовало статистику по особо тяжким преступлениям в регионах РФ в 2023 году. Краснодарский край оказался на третьем месте

Всего за 2023 год в России было совершено более 589 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений. Эти данные приведены в статистике МВД.

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Наибольшее число тяжких преступлений выявили в Москве — 50 196. На втором месте оказалась Московская область — 22 212, а на третьем — Краснодарский край (21 671).



По данным МВД, наименьшее количество преступлений в прошлом году зарегистрировали в Ненецком и Чукотском автономных округах (213 и 303 соответственно), а также в Чечне (648). Для Чеченской республики это самый низкий показатель с 2010 года. За 2023 год он снизился на 3%.

К категории тяжких преступлений относятся умышленные, за совершение которых предусмотрено не более 10 лет лишения свободы. За особо тяжкие назначают больше 10 лет. Например, за разбой, вымогательство в крупном размере, убийство.